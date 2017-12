Jovem mata atual companheiro de ex-namorada em Aparecida

Um adolescente foi preso em flagrante após esfaquear um homem no Jardim Alto Paraíso, em Aparecida de Goiânia. O crime aconteceu na tarde de hoje (27) e a vítima morreu a caminho do hospital. De acordo com a Polícia Civil, o autor do crime, de 17 anos, matou a facadas o atual companheiro da ex-namorada dele. O menor de idade foi encaminhado para o 4º Distrito Policial de Aparecida de Goiânia.