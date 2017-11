Jovem denuncia racismo em ônibus

Uma jovem foi vítima de racismo dentro do transporte coletivo a caminho de Goiânia. Erica da Silva Oliveira, de 19 anos, voltava do velório de seu marido e ao entrar no ônibus tentou ajudar um senhor a passar o bilhete, quando foi insultada por ele. Ao descer do veículo, Erica avistou uma viatura da Guarda Civil Metropolitana (GCM) e denunciou o agressor. O Homem foi pre...