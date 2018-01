Jovem de 23 anos é apontado como autor de homicídio de empresário, em Goiânia

A Polícia Civil, por meio da do Grupo Armado de Repressão a Roubos (Garra), da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic), concluiu a investigação sobre o assassinato de um empresário de 35 anos, ocorrido na Vila Mutirão I, em Goiânia, em abril do ano passado. As apurações, lideradas pelo delegado Francisco Lipari, apontaram um homem que está detido na Casa de Prisão Provisória (CPP), em Aparecida de Goiânia, como o autor do crime.

Segundo Francisco, no dia 30 de abril de 2017, data do crime, o suspeito Jefferson Henrique Ferreira da Silva Passos, de 23 anos, assaltou uma lanchonete onde, portando arma de fogo, roubou pertences de diversas vítimas, inclusive do empresário. O homem teria pedido para ficar com o chip do celular, o que, segundo testemunhas, motivou Jefferson a alvejá-lo.

De acordo com o delegado, o suspeito utilizava um capacete de motociclista no momento do crime, o que impediu os presentes de reconhecê-lo. Também não havia câmeras de segurança na região. Apesar disso, o delegado conta que chegou a autoria do crime graças a medidas judiciais, que ele prefere não detalhar. “Iniciamos as investigações com a análise de pessoas que faziam delito na região do fato. Jefferson já havia praticado outros crimes na região e conseguimos produzir provas suficientes para apontá-lo como autor do crime”, afirmou.

Fracisco ressalta que Jefferson possui extensa ficha criminal. “Inclusive, ele está preso desde novembro do ano passado pelo crime de roubo”, frisa o delegado.

Com a conclusão do inquérito, foi representado ao Poder Judiciário pela decretação da prisão preventiva do suspeito, que permanece na CPP.