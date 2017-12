Jovem de 20 anos morre após ser esfaqueada por garota de 19 em churrasco

Elisandra Vitória Cássia de Oliveira, de 20 anos, morreu após ser esfaqueada por uma jovem de 19 anos em um churrasco em Pilar do Sul (SP), no sábado (2). De acordo com o G1, testemunhas contaram que o crime ocorreu após a suspeita iniciar uma discussão com a vítima.

Durante a briga, Elisandra foi esfaqueada no tórax e chegou a ser levada ao hospital, mas morreu antes de ser atendida. A suspeita fugiu do local do crime, mas foi encontrada escondida em um depósito de lixo. Ela foi autuada por homicídio e está à disposição da Justiça.