Jovem de 18 anos morre e crianças ficam feridas em acidente no Jardim Balneário Meia Ponte

Atualizada às 09h59 - 16/12/2017

A jovem Ingrid Andrielly da Cunha Alves, de 18 anos, morreu e outras três pessoas ficaram feridas após uma batida entre dois carros de passeio na manhã deste sábado (16), na avenida Alta Ferraz de Camargo, no Jardim Balneário Meia Ponte, em Goiânia.

Segundo o Corpo de Bombeiros, entre os feridos estão duas crianças, que tiveram escoriações leves, foram atendidas no local e receberam liberação médica. A outra pessoa vítima do acidente e sobrevivente é uma mulher que foi encaminhada ao Instituto Neurológico da capital. A unidade hospitalar informou que ela passa por exames desde a entrada no local, por volta das 7h, mas não divulgou o estado de saúde.

Ainda de acordo com a corporação, duas das quatro vítimas do acidente foram arremessadas para fora dos veículos com o impacto da batida.