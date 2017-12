Jovem é preso em Vianópolis após atirar contra viatura da Polícia Civil

Marco Antônio Martins Arruda Filho, de 19 anos, foi preso na tarde da última terça-feira (5) em Vianópolis, a 95 quilômetros de Goiânia, após atirar contra uma viatura da Polícia Civil (PC).

De acordo com a corporação, o crime ocorreu no munícípio de Silvânia, limítrofe à cidade onde a prisão foi realizada. A Delegacia Distrital de Polícia (DDP) de Vianópolis foi a responsável pela captura do jovem, após pedido feito em uma Carta Precatória de Prisão Preventiva por parte da Polícia Civil de Silvânia.

Marco Antônio era investigado também pela prática de roubos diversos tanto em Vianópolis quanto em Silvânia.

Com a detenção, os inquéritos policiais contra o jovem deverão ser finalizados em até 10 dias e enviados à Justiça.