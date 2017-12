Jovem é preso e adolescente apreendido durante assalto a drogaria, no Setor Bueno

Um jovem de 24 anos foi preso e um adolescente, de 15, apreendido no início da madrugada desta quarta-feira (27), durante a realização de um assalto a uma drogaria na Avenida T-1, no Setor Bueno, na região Sul da capital. Ambos foram avistados no estabelecimento por policiais militares que faziam ronda, em uma viatura, nas imediações.

De acordo com a Polícia Militar de Goiás (PM-GO), o jovem teria adquirido um medicamento e, em seguida, dado voz de assalto aos funcionários. Ele portava um simulacro de arma de fogo e uma lâmina. O adolescente, por sua vez, possuía uma faca e, conforme informações da Central de Flagrantes, estava “bastante agressivo” e ameaçava os funcionários com o objeto.

Ainda segundo informações da PM-GO, foi encontrada a quantia de R$ 180 no bolso do jovem. O dinheiro teria sido subtraído durante o assalto.

O jovem permanece na Central de Flagrantes, para onde ambos foram inicialmente conduzidos. Nesta manhã, o adolescente já havia sido conduzido para a Delegacia de Polícia de Apuração de Atos Infracionais (Depai).