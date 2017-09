Um homem de 22 anos foi preso em flagrante com 30 pés de maconha no Parque Amazônia, em Goiânia. A plantação foi encontrada na casa do rapaz.

De acordo com o Grupo de Radio Patrulha Aérea (Graer), o suspeito foi abordado nesta quinta-feira (7), no momento em que vendia algumas porções de maconha.

O homem foi conduzido para a Central de Flagrantes.