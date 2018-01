Jovem é preso após fazer reféns em clínica odontológica em Aparecida de Goiânia

Um rapaz, de 20 anos, foi preso pela Polícia Civil de Goiás na tarde da última sexta-feira, 26, enquanto assaltava uma clínica odontológica no Setor Araguaia, em Aparecida de Goiânia. O jovem utilizou uma arma de brinquedo para render os cerca de 15 clientes e funcionários do estabelecimento.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, Lúcio Flávio Bernardes Melo, do 2º Distrito Policial (2º DP) de Aparecida, um dos reféns conseguiu escapar sem ser percebido e acionou a delegacia, que fica a cerca de 100 metros do local do crime. Um comparsa que dirigia um Corolla prata dava cobertura ao assalto, mas conseguiu fugir assim que a polícia chegou.

Segundo Lúcio Flávio, o jovem foi preso em flagrante enquanto recolhia celulares, dinheiro e joias das vítimas. Ele foi levado para a carceragem do 1º DP de Aparecida e deve passar por audiência de custódia nesta segunda-feira, 29. Oito testemunhas já foram ouvidas pela Polícia Civil, que tenta identificar o comparsa do Corolla.

Em depoimento, ainda segundo o delegado, o jovem relatou que praticou o assalto porque estava desempregado. Ele já possuía antecedentes criminais por outros dois assaltos, sendo que um aconteceu no ano passado. Ambos os casos também haviam sido de roubo com reféns em clínicas, relata Lúcio Flávio.

A assessoria do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO) informou na tarde desta segunda que as audiências de custódia ainda estão acontecendo e que poderá divulgar o resultado amanhã.