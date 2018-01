Jovem é presa por utilizar cartões bancários de idosos sem autorização

Atualizada às 19h20 - 30/01/2018

A Delegacia do Idoso (Deai) deu cumprimento nesta terça-feira (30) a mandado de prisão preventiva contra uma jovem, de 27 anos, suspeita de utilizar cartões bancários de idosos para fazer compras e contrair empréstimos.

As investigações levantaram que os crimes eram cometidos pelo menos desde 2016. Até o momento foi apurado que três pessoas foram vítimas, mas a Deai investiga se há outros casos. Ao todo, a suspeita, que é ex-coordenadora de um Centro de Atenção Psicossocial (Caps), provocou prejuízo superior a R$ 100 mil.

Conforme a Polícia Civil, em um dos casos a mulher teria usado o cartão de aposentadoria de uma das vítimas para fazer várias compras em lojas de cosméticos e restaurantes renomados em Goiânia. O inquérito sobre o caso já foi concluído e deve ser remetido ao Judiciário até a semana que vem.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS) esclareceu que atualmente a investigada não é coordenadora de nenhum Caps. Segundo a pasta, ela ocupou o cargo em gestões passadas e não possui vínculo com a SMS. "As denúncias de irregularidade tiveram participação da própria equipe da SMS e, desde então, a pasta tem contribuído com as investigações", diz a nota.