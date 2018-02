Jovem é morto a tiros em Hidrolina após ser parado por dupla em motocicleta

Joely Júnior Siqueira, de 22 anos, foi morto a tiros na noite da última sexta-feira (2) em Hidrolina, a 275 quilômetros de Goiânia.

De acordo com moradores da cidade, Joely voltava a pé da casa de um parente na avenida Aurora Andrade, na GO-338, quando foi parado por uma motocicleta com dois homens. O garupa, armado, desceu do veículo e disparou, atingindo o ombro direito do jovem. A bala acabou atravessando o tórax do rapaz.

Uma vizinha do local do ocorrido, ao perceber a movimentação, pediu ao atirador que parasse com os disparos, assim como fez Joely. No entanto, dois tiros foram desferidos rumo à casa da mulher, que não foi atingida, mas seguiu sendo ameaçada. Joely ficou caído no chão, chegou a ser atendido por uma ambulância do Corpo de Bombeiros, mas morreu a caminho do hospital.

Um membro da corporação que participou da ocorrência contou ao POPULAR que a vítima não tinha "problema com ninguém", não bebia, nem usava drogas e era "filho de uma boa família". Os autores do crime fugiram pela BR-153 e estão sendo procurados. Ainda não há informações sobre a motivação do crime.

O corpo de Joely foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Uruaçu, sendo liberado no fim da tarde deste sábado (3). O velório começa às 18h, no cemitério municipal de Hidrolina. O enterro está marcado para a manhã deste domingo (4), no mesmo local.