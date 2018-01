Um jovem de 19 anos foi executado dentro de casa no Setor Cidade Jardim, em Goiânia, na noite desta terça-feira (23). Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima foi atingida por três tiros no peito e um na testa. A corporação foi acionada, mas a vítima não resistiu e morreu no local.

Uma equipe da Polícia Técnico Científica esteve no local e em seguida o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Goiânia. A Delegacia de Investigação de Homicídios (DIH) irá investigar o caso.