Jovem é encontrado morto com pés e mãos amarrados em pedreira de Aparecida de Goiânia

Um jovem foi encontrado morto em uma pedreira no setor Rosa dos Ventos, em Aparecida de Goiânia, nesta segunda-feira (27). De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima estava com os pés e as mãos amarrados e havia ferimentos provocados por arma de fogo no corpo.

Foi cogitada a possibilidade de o corpo ser do rapper MC Kaíque Sabotinha, de 17 anos, que está desaparecido desde a última quarta-feira (22). Ele foi levado de sua casa no bairro Colinas de Homero, região sul de Aparecida de Goiânia, por três homens que se identificaram como policiais. No entanto, familiares foram a pedreira e negaram que a vítima encontrada fosse Kaíque.

O Grupo de Investigações de Homicídios (GIH) foi acionado para apurar o caso.