Jovem é baleado no ombro ao reagir a assalto no Parque Amazônia, em Goiânia

Um rapaz de 28 anos foi baleado no ombro depois de reagir a um assalto na tarde dessa quinta-feira (8). Ele saía do trabalho, na Avenida Dona Terezinha de Morais, no Parque Amazônia, em Goiânia, quando foi abordado por dois bandidos que pediram para que ele descesse da moto em que estava. O rapaz se recusou e um dos criminosos disparou, o atingindo no ombro.

Os criminosos levaram a moto e o capacete do rapaz, que foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros. Ele foi encaminhado para o Hospital de Urgências de Goiânia e o caso será investigado pela Polícia Civil. As imagens das câmeras de segurança do estabelecimento onde o fato ocorreu já foram disponibilizadas para as autoridades e mostram como tudo ocorreu.