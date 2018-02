Jornalista Eliézer José Penna morre aos 92 anos em Goiânia

O jornalista e advogado Eliézer José Penna, de 92 anos, morreu na noite deste sábado (3), no Instituto Neurológico de Goiânia. Ele teve uma parada cardiorrespiratória e não resistiu. O velório deve começar por volta de meia-noite e o sepultamento às 17h de domingo (4), ambos no Cemitério Jardim das Palmeiras. Eliézer era casado com Araci Penna, deixa quatro filhos, 11 netos e cinco bisnetos.

Jornalista

Eliézer trabalhou durante oito anos no jornal O POPULAR, exerceu a função de diretor-secretário e um dos responsáveis pela mudança do jornal de semanário para diário, em 1952. Ele chegou à Redação do O POPULAR um ano antes a convite de Jaime Câmara.

Iniciou como jornalista na capital paulista, onde trabalhou na “Folha da Manhã”, no “Jornal Hoje” e no jornal “O Dia”. Em 1949 mudou para Goiânia, trabalhou na “Folha de Goiás” e no “Diário da Manhã”.

Em 2 de outubro de 1956, entrevistou o então presidente Juscelino Kubstechek na sua primeira visita ao sítio onde seria implantada a nova capital federal.

Ele também foi membro da Associação Goiana de Imprensa e da Academia Goiana de Letras.

Vida Política e Parlamentar

Secretário do Interior e Justiça, Gov. José Feliciano, 1959-1961.

Chefe do Gabinete Civil, Gov. Mauro Borges.

Deputado Estadual, PSD, 5.ª Legislatura, 1963-1967. Afasta-se em janeiro de 1965 para assumir Secretaria de Estado.

Secretário de Indústria e Comércio, Gov. Ribas Jr, 1965-1967.

Deputado Estadual, suplente da ARENA, 6.ª Legislatura, 1967-1971. Assume, temporariamente, em 13.08.1968. Renuncia para assumir Secretaria de Estado.

Secretário de Imprensa, Gov. Otávio Lage, 1967-1971.

Assessor Parlamentar, Gov. Leonino Caiado.

Chefiou a campanha política de JK, quando ele se candidatou para o Senado Federal por Goiás, em 1961.