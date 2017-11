Jornalista é encontrado morto em Itumbiara

O jornalista Edivam Martins, de 45 anos, foi encontrado morto dentro do banheiro da própria casa, neste domingo (26), em Itumbiara, Sul do Estado. Segundo informações do G1 Goiás, ele estava nu e apresentava várias marcas de facadas no peito.

Ainda de acordo com a reportagem, Edivam era dono do Jornal do Estado, um veículo local online. A polícia suspeita de latrocínio, já que alguns objetos da residência foram colocados no interior do veículo dele para serem, aparentemente, levados.

O caso será investigado pelo 2º DP de Itumbiara. Até o fechamento deste texto, ninguém havia sido preso.