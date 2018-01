Jornal inglês repercute rebelião em Goiás e trata situação como guerra

O jornal inglês The Guardian repercutiu, nesta quinta-feira (4), a rebelião da última segunda-feira (1) que aconteceu no Complexo Prisional em Aparecida de Goiânia e deixou 9 mortos. Tratando a situação como a de uma guerra e apontando o histórico das rebeliões mais recentes em presídios brasileiros, a reportagem do jornal conversou com especialistas que sentenciaram: as revoltas dentro das prisões ainda não acabaram.

A rebelião foi causada por uma briga entre as facções Primeiro Comando da Capital, o PCC, que tem seu território principal em São Paulo, e o Comando Vermelho, do Rio de Janeiro. Os grupos, que até 2016 mantiveram uma parceria, são agora rivais e brigam pelos espaços de tráfico de drogas pelo Brasil. Os presos do Complexo Prisional em Aparecida que pertencem ao PCC invadiram uma ala da prisão em que estavam os membros do CV, o que deu início à violência.

A delegada Myrian Vidal, da Delegacia Estadual de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO), disse ao jornal que o problema das facções é “uma guerra em que nenhum dos lados quer parecer fraco”. O presidente do Sindicato dos Servidores do Sistema de Execução Penal de Goiás, Maxuell das Neves, também deu o seu parecer ao Guardian, dizendo que situação parecida está prestes a ocorrer em Anápolis. Dois vigilantes penitenciários foram mortos na cidade nos últimos dias e, ao POPULAR, o Sindicato disse, ainda, que três outros vigilantes pediram dispensa depois dos assassinatos.

Tratando de Aparecida, Maxuell falou que avisou sobre a situação às autoridades: “Era uma tragédia anunciada”. No momento em que a rebelião começou, eram 5 seguranças para 768 presos. Destes, 242 fugiram e 87 ainda não foram recuperados.

A rebelião em Goiás acontece um ano depois de violentas revoltas ocorridas em penitenciárias no norte do país. No dia 01/01/2017, no Amazonas, 56 presos foram mortos e a responsabilidade atribuída ao grupo de tráfico de drogas Família do Norte, aliado ao Comando Vermelho. A violência gerou represálias em outra prisões por parte do PCC, causando mais mortes. A série de motins vitimou cerca de 120 reeducandos.

O Brasil tem 700 mil presos, segundo dados do World Prison Brief apresentados na reportagem do Guardian. Uma parte considerável destes, ainda segundo a reportagem, é de pessoas pertencentes ao Comando Vermelho e seu rival. Para o Guardian, as autoridades brasileira têm que se preparar para mais violência depois da rebelião em Goiás. Dos 9 mortos, dois foram decapitados e todos tiveram os seus corpos carbonizados.