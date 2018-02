Jordana Guimarães anuncia que vai desfilar em duas escolas de samba

A modelo Jordana Guimarães, atriz do programa João Kléber Show, revelou que desfilará pela primeira vez no carnaval. E será em dose dupla já que a loira, vai representar a Mocidade Independente de Padre Miguel, e a Grande Rio. E o mais impressionante é que as escolas se apresentarão no mesmo dia: domingo.

“É muita felicidade! Sonhava em desfilar em uma escola no Rio e terei duas no mesmo dia! Fora a ansiedade que agora é em dose dupla!”, exalta a modelo natural de Belo Horizonte. “Recebi o convite da Grande Rio e já vou experimentar a fantasia (risos). Vou sair no carro abre-alas e de lá vou correndo para o carro 6 da Mocidade (risos). Estou muito emocionada!”, completa.

Sobre as fantasias, Jordana não faz mistérios e promete esquentar o clima da Sapucaí com suas fantasias: “Elas serão bem sensuais, mas não são as menores das escolas. Farei uma surpresa! Quem assistir verá!”, brinca a loira.