Jogador é morto quando ia para a delegacia prestar queixa de um roubo

Paulo Alex Silva Machado, de 20 anos, foi morto na madrugada deste domingo (3) quando ia à delegacia prestar queixa de um roubo. Segundo o G1, o jogador de futebol foi abordado por quatro homens armados, que levaram seu carro e seus pertences. Ele foi então à pé para a delegacia prestar queixa do ocorrido acompanhado de um amigo e da família quando os mesmos criminosos passaram por eles e atiraram contra o grupo. Paulo morreu na hora e outras duas pessoas ficaram feridas.

O crime ocorreu no Rio de Janeiro e o caso está sendo investigado pela Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense. O zagueiro era ex-jogador do Madureira e do Riograndense-RS. Até o momento desta matéria, nenhum suspeito foi detido.