Jiboia se enrola em garupa de bicicleta ao cair de árvore em clube no interior goiano

Uma cobra jiboia foi capturada no início da noite da última quarta-feira (3) por uma equipe do Corpo de Bombeiros em um clube de Itumbiara, no Sul goiano. O réptil resgatado estava enrolado na garupa de uma bicicleta estacionada próxima a uma árvore.

De acordo com a corporação, o animal ficou enrolado no veículo após cair da árvore. Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, a cobra tem 1,5 metro de comprimento.

Para o resgate, os bombeiros utilizaram uma pinça. O réptil foi colocado em um tambor de plástico e solto em uma reserva ambiental na zona rural do município.