Um jacaré com cerca de 2,25 metros foi capturado pelo Corpo de Bombeiros em Catalão, na região Sul de Goiás, na tarde desta quinta-feira (23). O animal foi encontrado em uma em área rural de uma empresa mineradora do município.

No local, a corporação, com a ajuda de um veterinário da cidade, realizou a captura do espécime que, na sequência, foi encaminhado para o Centro de Triagem de Animais Silvestres de Catalão.