Isanulfo Cordeiro foi modelo no jornalismo e na vida

Ex-editor de O POPULAR, Isanulfo Cordeiro, que morreu em decorrência de um câncer, é lembrado por sua educação, inteligência e facilidade em angariar simpatia. Jornalista foi enterrado neste domingo (14)

Guilherme Mendes

Maria Beatriz, com as mãos no caixão, se despede do marido com lágrimas. Governador Marconi Perillo acompanhou o velório e sepultamento