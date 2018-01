Irmão mais velho de Cristiano Araújo considera exagerada condenação de motorista

“Foi um pouco exagerada”, disse o irmão do Cristiano Araújo, Nelson Faleiro, sobre a condenação do motorista Ronaldo Miranda pelas mortes do cantor sertanejo e da namorada dele, Allana Moraes. A decisão foi divulgada nessa quinta-feira (18).

Nelson afirmou que nenhuma punição vai trazer o seu irmão de volta e acredita ser “hipocrisia” pedir a condenação de Ronaldo.

No entanto, nem todos da família do cantor Cristiano Araújo estão de acordo com a afirmação. Segundo Nelson, a família está dividida. Alguns parentes realmente não veem motivo para condenar o motorista pelo acidente, porém, outros familiares consideram Ronaldo culpado e concordam com a pena imposta pela justiça.

A decisão é da juíza Patrícia Machado Carrijo, da 2º Vara Cível, Criminal, das Fazendas Públicas, de Registros Públicos e Ambiental de Morrinhos e foi anunciada nesta quinta-feira (18). Para a magistrada, Ronaldo sabia das más condições em que estavam as rodas instaladas no veículo, do modelo Range Rover, e do risco que a utilização das mesmas oferecia à condução. Portanto, ela considerou que a autoria do crime está comprovada, mediante a imprudência, a negligência e a imperícia praticadas pelo motorista.

Ronaldo era o condutor do veículo em que ambas as vítimas estavam. O casal estava no banco traseiro, enquanto Vitor Leonardo Ferreira estava no banco ao lado do motorista, o acusado. Eles retornavam de um show realizado na cidade de Itumbiara, por volta das 3 horas, e se dirigiam a Goiânia. No trajeto, se envolveram em um acidente no km 614 da BR-153, entre Morrinhos e o trevo de Pontalina, na Região Sul do Estado, quando Ronaldo perdeu o controle da direção. O carro saiu da pista, adentrou o canteiro central e capotou várias vezes, parando na pista contrária.

Cristiano Araújo e Allana não utilizavam cinto de segurança no momento do ocorrido. Ela foi projetada para fora do veículo, sofreu hemorragia intracraniana e morreu no local. O cantor foi socorrido e levado para o Hospital Municipal de Morrinhos, sendo transferido para a capital em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Móvel, na qual chegou ao Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo). Ele sofreu politraumatismo grave, com múltiplas fraturas, traumas e lesões, que levaram a um quadro de hemorragia abdominal, e não resistiu.