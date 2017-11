Irmão de moradora de rua goiana morta em Copacabana pede justiça nas redes sociais

Em suas redes sociais, o fotógrafo e DJ goiano Willian Rodrigues dos Santos, de 44 anos, pede justiça pela morte da irmã, a moradora de rua Fernanda Rodrigues dos Santos, 40, morta com um tiro no peito em Copacabana, no Rio de Janeiro, no dia 18 de outubro deste ano enquanto dormia.

Os suspeitos pelo assassinato, o estudante de Medicina Rodrigo Gomes Rodrigues, de 24 anos, e o lutador de MMA, Cláudio José Silva, de 37, foram presos pela Polícia Civil (PC) no início desta semana.

Segundo a PC, Fernanda era querida pelos moradores da região em que tinha o costume de dormir, em uma marquise na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, próximo à esquina da Rua Duvivier. A mulher estava acostumada a dormir no local havia cerca de quatro anos, carregava seus pertences em sacolas penduradas no corpo e também utilizava bastante maquiagem, costumes que a tornaram conhecida, além da simpatia.

O irmão, que mora em Goiânia, ficou sabendo da morte de Fernanda pela imprensa. Ele também compartilhou uma notícia sobre a prisão dos homens apontados pela polícia como os autores do homicídio.

Willian diz que pretende ir ao Rio para saber onde a irmã foi enterrada e que deseja acompanhar a investigação, temendo que os culpados não sejam punidos.

Em um relato ao jornal O Globo, Willian afirma que não sabia da condição em que a irmã se encontrava, morando nas ruas. Ele teve, ao todo, quatro irmãs de pais diferentes. A mãe tinha problemas com álcool e foi denunciada pelos vizinhos por maus-tratos, perdendo a guarda de duas filhas. Willian, por sua vez, viveu em um orfanato por oito anos, dos 6 aos 14 anos.

Segundo ele, Fernando começou a escrever para os familiares – alguns moram em Anápolis, oito anos depois de ter deixado Goiânia. Mas, depois de um tempo, as cartas pararam de chegar. O irmão acreditava que ela vivia bem, baseado nos antigos relatos escritos.

Willian também tinha perdido o contato com a mãe, mas conseguiu reencontrá-la em 2016, em Anápolis. Porém, pouco tempo depois Maria Rodrigues dos Santos morreu. Agora, ele só tem contato com Carla, uma das irmãs.

Em sua página no Facebook, ele lembra com carinho desse encontro com a mãe, no qual ele gravou. Ele pede, inclusive, que Maria agora cuide de Fernandinha, como ela tinha o costume de chamar a filha, “que chegou no céu”.

Na postagem desta sexta-feira (17) ele ainda questiona: “Sobre os que mataram minha irmã?! Justiça será feita! Eu creio”.

Confira o relato na íntegra e o vídeo:

- Mãe cuida da Fernandinha aí no céu...:(__

Tudo tão rápido e tão doído! Tudo tão trágico e tão violento. Há quase 2 anos te reencontrei mãe, depois de 11 anos desaparecida eu lhe revi, foi rápido, mas DEUS me deu esta oportunidade. A Elaine Rocha e a Ana Lidia me trouxe a senhora e minha irmã Karla(23 anos desaparecida) de volta! Mas 3 meses depois a senhora foi embora de novo, e desta vez para junto de DEUS. Para SEMPRE :(__!!!

Nesta manhã mais um capitulo deste filme de terror se apresentou a mim; sabe sua filhinha Fernanda Rodrigues dos Santos, a Fernandinha?!Minha maninha que foi pro Rio de janeiro?! Mãe; mataram ela, mataram a Fernanda na mais covardia do mundo!

Mãe vou ficar por aqui neste mundo injusto, mais um pouco, pois ainda tenho muito o que fazer! Mãe quando me veres com uma cara fechada e concentrada, não será maldade NÃO mãe, será ATITUDE, LUTA, PERSISTÊNCIA, vontade de combate as desigualdades, discriminações e injustiças NÃO SÓ COM NOSSA FAMÍLIA, mas com todo este povo humilde que muito é massacrado a LUZ DO DESCASO.

- Mãe cuida da Fernandinha aí no céu...:(__

- Seu filho Willian Rodrigues Dos Santos. O willhinha como a senhora me chamava...

Sobre os que mataram minha irmã?! JUSTIÇA SERÁ FEITA!!! EU CREIO...

No sábado (18) completa 30 dias do assassinato de Fernanda. Moradoras da região em que ele morava realizarão um ato inter-religioso em memória dela na data. “Faremos desta celebração um clamor a Deus para que seja feita justiça e uma reivindicação às autoridades para que levem a sério os direitos de todas as pessoas, especialmente das que se encontram em situação de maior fragilidade”. O evento criado no Facebook também foi compartilhado por Willian.