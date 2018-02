IPTU e ITU: Prefeitura de Goiânia consegue liminar contra decisão favorável ao Secovi

A cobrança do Imposto Territorial Urbano (ITU) e Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) volta a ser válida a partir das alíquotas por zonas fiscais em Goiânia. A Prefeitura, por meio da procuradora-geral do município, Anna Vitória Caiado, conseguiu uma liminar com o juiz de direito substituto em segundo grau, Fernando de Castro Mesquita, da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás, na última sexta-feira, contrariando a liminar deferida em janeiro a favor do Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis e dos Condomínios Horizontais, Verticais e de Edifícios Residenciais e Comerciais no Estado de Goiás (Secovi Goiás). A entidade classista exigia que a cobrança fosse feita com base na legislação aprovada em 2015, em que as alíquotas são crescentes a partir do valor venal do imóvel, independente da zona fiscal.

A decisão só era válida para os 300 contribuintes vinculados ao Secovi Goiás, mas que outros cidadãos poderiam entrar com processo judicial a partir da jurisprudência do caso. Assim mesmo, as propriedades beneficiadas tiveram de realizar o pagamento do ITU em juízo, "até que a justiça se manifestasse sobre o mérito requerido na ação principal, a fim de elidir a incidência de eventuais juros e multa moratória até o julgamento final da ação", segundo a Prefeitura. O argumento do Paço Municipal foi de que a legislação do final do ano passado apenas resgatou as regras originais do Código Tributário Municipal (CTM), não sendo necessário o cumprimento do princípio da noventena, onde uma mudança de um imposto deve ser publicada com 90 dias antes da efetuação da cobrança.

Na decisão, o juiz afirma que "o fato de a incidência da alíquota na forma prevista no CTM prejudicar os imóveis não edificados (lotes vagos), como afirmado pela magistrada condutora do feito na decisão, encontra pensamento inverso, já que a legislação em comento beneficia, por outro lado, os imóveis edificados comerciais e os imóveis edificados residenciais, atingindo um número maior de contribuintes, com melhor aplicação da lei tributária". Mesquita deferiu o pedido da Prefeitura e suspendeu os efeitos da liminar proferida em janeiro até o julgamento do mérito da ação.