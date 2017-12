Interdições na região da 44 podem ser revistas

Após o primeiro dia interdição na Marginal Botafogo no acesso à região comercial da Rua 44, no Setor Norte Ferroviário, em Goiânia, o secretário de Trânsito, Transportes e Mobilidade, Fernando Santana, disse que a medida pode ser revista. Ele destaca que, assim como qualquer outra intervenção, as análises são diárias e não há qualquer problema em voltar atrás em uma decisão ou fazer novas alterações, desde que melhorem o tráfego, conforme proposto.

Santana não descarta, inclusive, novas interdições pontuais, de acordo com a necessidade do momento na região, que deve receber cerca de 300 mil pessoas por dia no próximo final de semana. Nesta quinta-feira (13), o movimento já deve aumentar consideravelmente. Os agentes que estarão no local para fiscalizar o cumprimento das leis de trânsito também deverão orientar e organizar o tráfego. Se for necessário interditar um espaço para garantia da fluidez, isso também poderá ser feito, segundo a SMT.

Reportagem do POPULAR publicada nesta quarta-feira (11) mostra a decisão da SMT de interditar os acessos de quem sai da Nova Vila para a Marginal Botafogo; e de quem segue no sentido Sul-Norte da via expressa para acessar a Rua 44. A medida causou estranheza por parte dos motoristas no primeiro dia de mudança. Congestionamentos foram observados durante quase todo o dia. No último final de semana, o tráfego ficou impossibilitado pela quantidade de veículos.