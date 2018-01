Instabilidade no site da Prefeitura de Goiânia impede matrícula em Cmeis

Pais e responsáveis inundam as redes sociais da Prefeitura de Goiânia e da Secretaria Municipal de Educação e Esporte (SME) de Goiânia desde as 15h desta terça-feira (9) com reclamações. Este é o período em que deveriam estar sendo realizadas as pré-matrículas para os alunos novatos dos Cmeis e CEI da capital pelo site da SME, mas a mensagem recebida é de erro.

"Antes, a página nem carregava. Agora libera o acesso e avisa que tem 20 minutos para fazer o procedimento, e daí não passa", reclama Marcela Aires, que tenta fazer a matrícula para o sobrinho de nove meses para a Região Central. “A página começa a atualizar e para. Ninguém consegue fazer”, relata ela.

De acordo com Marcela, a mães têm se reunido em grupos nas redes sociais e as queixas são as mesmas, chegando até aos dados móveis esgotados durante o dia perdido no site.

A página do Facebook da prefeitura recebeu comentários como “Um absurdo. Estou desde as 15h entrando no site e nada”, de um pai; “Site fora do ar e telefone da prefeitura não atende”; e “Para que fazer matrícula informatizada se não se preparam para demanda?”.

Reposta

A assessoria da prefeitura disse ao O Popular que as pré-matrículas estão ocorrendo normalmente. Algumas pessoas, porém, estão encontrando dificuldades devido à sobrecarga no servidor. Leia a nota enviada:

NOTA – SME

A Secretaria Municipal de Educação e Esporte (SME) informa que a equipe da Gerência de Tecnologia Educacional está acompanhando e testando o funcionamento do site desde o início do período de solicitação de vagas na Educação Infantil. A rede está sobrecarregada em função do grande número de acessos. A orientação é que pais e responsáveis continuem tentando, pois o site tem a disponibilidade para cinco mil acessos simultâneos. Vale ressaltar que a SME disponibilizou uma equipe de atendentes para orientar e dar suporte à população pelo telefone 3524 7310.

Secretaria Municipal de Educação e Esporte