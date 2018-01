Inmet faz alerta de chuva intensa e rajadas de ventos para várias regiões de Goiás

Os goianos podem preparar o guarda-chuva que São Pedro não vai dar trégua neste fim de semana. Com o tempo quente, úmido e bastante abafado no Centro-Oeste do Brasil, novas áreas de instabilidade vão se organizar nesta sexta-feira (5) e sábado (6) sobre Goiás. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou alerta de “perigo potencial” com chuvas intensas em várias regiões de Goiás.

Há previsão de chuva entre 20 e 30 mm/h, ou até 50 mm/dia, com rajadas de vento de até 60 km/h. O órgão afirma que há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

No norte de Goiás as áreas de instabilidade estarão mais ativas nesta sexta, por isso o tempo fica fechado com risco de chuva forte ao longo de todo o dia.

No sábado (06), o tempo segue fechado e chuvoso por todo o Estado. A chuva deve cair forte várias vezes ao longo do dia. Essa chuvarada toda só deve diminuir no planalto central no domingo (07).

Quem for transitar de carro por Goiânia deve ficar atento com a Marginal Botafogo. Dois trechos da via, que ainda estavam interditados, foram liberados na noite desta quarta-feira (3), pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfra). Os trechos entregues ficam entre a Rua 67-A e Avenida Araguaia.

O trecho estava interditado desde 14 de dezembro quando fortes chuvas ocasionaram o surgimento de um buraco e o desmoronamento em três pontos da Marginal Botafogo.

A Defesa Civil e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) orientam a população a não ficar debaixo de árvores por conta de raios e da ventania. É recomendável, também, evitar áreas que tradicionalmente ficam alagadas.