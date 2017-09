Infrações na região do Vaca Brava caem 82% após implantação de videomonitoramento

A implantação do sistema de videomonitoramento na região do Parque Vaca Brava registrou uma queda de 82% no número de infrações no local, segundo o titular da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade (SMT), Fernando Santana. Antes da implantação do sistema, a SMT registrou em um único mês 120 ocorrências. No último mês, no entanto, o número caiu para 23 registros.

“Os números apontam que a implantação do videomonitoramento foi uma decisão acertada. Além da tecnologia, a educação e a boa comunicação com a população foram essenciais para alcançar mais segurança no trânsito local”, destaca Santana.

O secretário cita também a mudança do caráter das autuações. “Antes o uso do celular ao dirigir estava entre as principais infrações. Esse tipo de ocorrência, no entanto, caiu para o fim da fila, provando que a tecnologia quando aplicada de forma eficiente modifica o trânsito para melhor” acredita. Santana cita também que a requalificação dos agentes é um dos motivos para o balanço positivo: “A SMT investiu em cursos de qualificação para que os servidores pudessem trabalhar com um sistema altamente tecnológico”.

Após a implantação do videomonitoramento no Vaca Brava, o Corredor Universitário, da Praça Cívica até a Praça da Bíblia, será o próximo local a contar com a tecnologia. “Já temos 10 câmeras instaladas na região. Em seguida, o Aeroporto, Campinas e a região da Rua 44 estão no cronograma de implantação”, comenta.