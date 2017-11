'Indique Uma Mana' é excluído do Facebook e integrante anuncia novo grupo

Atualizada às 13h42

As integrantes do grupo "Indique Uma Mana - Goiás", com cerca de 50 mil seguidoras, que foi excluído pela segunda vez pelo Facebook, mas agora em definitivo, criaram um novo grupo. "Ainda não finalizamos ele. Estamos colocando em ordem primeiro antes de adicionar as participantes" explicou uma das administradoras da comunidade, Brunna Pires.

"Hoje muitas mulheres vão nos procurar.. Vão querer saber o porque não acha o grupo Indique Uma Mana em Goiás. O grupo que elas oferecem empregos, pedem empregos, consegue indicações das melhores profissionais, grupo que reuniu 50 mil mulheres que se ajudavam.. Era lindo ver uma mana pedindo uma carona pra ir em um consulta e conseguia de graça, que conseguia TV, itens para festinha do filho, de tudo um pouco acontecia no grupo, só não acontecia o que fomos acusadas 'Não seguimos os termos do facebook' Dessa vez o grupo foi excluído, pra sempre, nem chance de nos defender ou justificar a importância dele na vida de muitas. Eu só queria que ALGUÉM pudesse me explicar O PORQUE disso tudo. Quem estava no grupo, compartilhe ou marque as amigas que participava, por favor.", escreveu na sexta-feira (24), Brunna Pires, em seu perfil no Facebook, cuja publicação já teve 189 compartilhamentos e muitos comentários.

Lembrando que no dia 7 de outubro deste ano, a comunidade virtual foi suspensa do Facebook pela primeira vez. “O motivo ao certo não foi informado pra gente. Conversando com pessoas que entendem melhor das políticas do Facebook, entendemos que a suspensão ocorreu provavelmente devido ao acúmulo de denúncias de posts”, explicou Brunna na época.

Segundo ela, essas denúncias eram feitas pelas próprias participantes do grupo, que não gostavam de determinado assunto abordado e, consequentemente, denunciavam o conteúdo, gerando, assim, um descrédito para a página.

Entre os motivos alegados pela rede social às administradoras do grupo para a suspensão da comunidade estava a de que não seguia os “Termos do Facebook e os Padrões da Comunidade”.

“Não permitimos que grupos contendo ameaças de danos físicos a outras pessoas ou conteúdo direcionado especificamente para indivíduos. Além disso, não permitimos grupos contendo discurso de ódio ou que rotule pessoas com base na raça, etnia, nacionalidade, religião, sexo, gênero, orientação sexual, deficiência ou doença”, diz trecho da nota.

Segundo Brunna, ela e as demais “manas” administradoras se mobilizaram e tentaram de toda forma recuperar o acesso à página, até que no dia 10 de outubro encontraram o grupo funcionando novamente.