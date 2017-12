Incêndio em subestação da Celg deixa parte de Catalão sem energia

Um incêndio na subestação da Celg em Catalão, no Sul de Goiás, deixou boa parte da cidade sem energia por quase duas horas nessa sexta-feira (15). O fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros, que utilizou mais de seis mil litros de água, além de espuma para combater as chamas. O fornecimento de energia foi retomado por volta das 15 horas em algumas regiões.

De acordo com o subtenente dos Bombeiros Valério Gonçalves Cardoso, 11 militares atuaram na ocorrência. Eles foram acionados por populares que viram as chamas, muita fumaça e ouviram as explosões. “Entramos pelos fundos e aguardamos a chegada dos técnicos da Celg, já que o local ainda estava energizado. Depois de liberados, iniciamos o controle das chamas, trabalho que durou cerca de duas horas.”

Após controlar o fogo, os bombeiros atuaram no resfriamento e no rescaldo. Com a confirmação de que não havia mais riscos, eles deixaram o local sob os cuidados dos técnicos da central energética. A Celg foi procurada, mas ainda não informou sobre as causas do incidente na cidade.