Incêndio em subestação da Celg deixa 100 mil pessoas sem energia elétrica no Sudoeste goiano

Companhia irá apurar as causas do fogo no local. Oito municípios foram diretamente afetados pelo problema

Reprodução/TV Anhanguera

Subestação da Celg Distribuição (Celg D) em Quirinópolis afetada por incêndio