Incêndio em escola de Aparecida de Goiânia pode ter sido criminoso

Um incêndio na Escola Municipal de Educação Integral Wilsonina de Fátima Silva Batista, no bairro Independência Mansões, em Aparecida de Goiânia, foi controlado pelo Corpo de Bombeiros na noite do sábado (13). Existem evidências de que a ação tenha sido criminosa.

A corporação informou que as chamas tiveram início em dois locais distintos, em uma sala de aula e em outro cômodo da unidade de ensino, o que levanta a hipótese de que alguém possa ter ateado fogo no colégio. A proporção do incêndio foi considerada de pequeno porte pelos bombeiros e ninguém ficou ferido.

Uma perícia foi realizada no local, mas ainda não há uma data para quando o resultado deve ser divulgado. A reportagem tentou contato com a direção da escola, porém, as ligações não foram atendidas. Não é possível saber se as aulas serão ministradas normalmente.