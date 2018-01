Incêndio em apartamento no Setor Central assusta moradores em Goiânia

Um principio de incêndio foi registrado em um apartamento na Rua 3, no Setor Central, na capital, no início da tarde deste sábado (20). Uma panela foi esquecida no fogão e o que estava em seu interior queimou e originou a fumaça no imóvel, segundo informações do Corpo de Bombeiros.

O tenente da corporação Weiner Ferreira de Oliveira explicou que vizinhos ao avistarem a fumaça ligaram para a corporação. “Enviamos três viaturas e dez militares. No local, ao perceberem que o apartamento estava vazio os bombeiros o arrombaram”, contou.

Não houve vítimas, apenas danos materiais.