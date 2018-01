Incêndio destrói fábrica de cosméticos em Aparecida de Goiânia

Matéria atualizada em 25/01/2018, às 19h38.

Equipes do Corpo de Bombeiros passaram o início da madrugada desta quinta-feira (25), combatendo um incêndio no terceiro andar de um prédio industrial no Jardim das Esmeraldas, em Aparecida de Goiânia, próximo à Faculdade Alfredo Nasser. O fogo perdurou por mais de uma hora, mas não chegou a comprometer os demais andares do imóvel.

Oito veículos do Corpo de Bombeiros foram utilizados na operação e cerca de três mil litros de água foram necessários para apagar o incêndio, que foi notado por um vizinho por volta de 1h. Equipamentos e materiais da indústria, ligada à área de cosméticos, foram destruídos pelas chamas, segundo relatório dos bombeiros. As causas do incêndio ainda não foram investigadas.

Segundo informações da TV Anhanguera, o prédio tinha um sistema de combate ao incêndio, mas que não foi suficiente para combater o fogo. O proprietário da fábrica declarou que foi feito um teste nesse equipamento há 30 dias, quando ele estaria funcionando corretamente.

De acordo com o proprietário, em entrevista à TV Anhanguera, toda a matéria prima da indústria foi perdida e alguns equipamentos devem estar estragados. Um morador de um prédio ao lado da fábrica foi quem acionou os bombeiros.

Por meio de nota, a FBMFarma Indústria Farmacêutica informou que o local vai passar por perícia técnica para identificar a causa do incêndio e avaliar os prejuízos. A empresa continuará operando normalmente em suas demais plantas industriais, no Daia.