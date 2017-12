Incêndio destrói casa, mata cachorro e deixa dois feridos no Residencial das Acácias

Duas pessoas ficaram feridas em um incêndio que destruiu uma casa, na madrugada de hoje (26), na Rua Augusta Soares, no Residencial das Acácias, em Goiânia. Onze bombeiros atuaram na ocorrência para combater as chamas.

A dona da casa Maria Leni Santiago, de 53 anos, contou ao POPULAR que no momento do incêndio ela estava na residência com o namorado, a filha de 20 anos e o filho, de 14, além do cachorro da família. Ela e o adolescente foram levados ao HUGOL com queimaduras leves, mas já foram liberados. Os outros dois conseguiram escapar ilesos. O animal de estimação não resistiu e morreu.

Apesar do fogo ter sido apagado, a casa continua interditada para serem analisadas as causas desse incêndio. Segundo Maria Leni, ela acredita que o problema tenha sido uma extensão de tomada elétrica que estava ligada no video-game do filho.

Doações

Enquanto aguarda a liberação da Defesa Civil, a dona da casa está hospedada numa quitinete que havia construído em frente a residência atingida pelo inccêndio. Até o momento, vizinhos estão fazendo doações de colchão e cesta básica, já que dona Maria afirma não ter tido tempo para salvar nada.

Quem puder contribuir com material de construção ou outros objetos, pode entrar em contato com a proprietária pelo telefone (62) 9-9302-5676.