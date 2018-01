Incêndio de médio porte atinge fábrica da BRF em Rio Verde

Atualizada às 16h54 de 05/01/2017

O Corpo de Bombeiros combateu um incêndio de médio porte, na manhã desta sexta-feira (5), na indústria BRF, em Rio Verde, no Sul de Goiás. As chamas danificaram a estrutura elétrica, as tubulações externas com dois compressores no setor de embutidos, que fabrica salsichas. Ninguém ficou ferido.

O 1º tenente do Corpo de Bombeiros, Wyrlei Marcos de Paulo, informou ao O Popular que foram empregados 16 militares para ação, seis viaturas, além dos próprios brigadistas da empresa que evacuaram os funcionários antes da chegada da corporação. “As chamas se deram em uma área externa, mas era próxima de um local em que tinham tanques de amônia. Por isso trabalhamos em duas frentes: uma para combater o incêndio e outra para resfriar o local em que a amônia estava depositada, para evitar acidentes”, relatou.

O incêndio foi controlado às 10h30 pelos militares e foram utilizados 10 mil litros d’água para a extinção e resfriamento. A causa do incêndio será esclarecida por uma perícia. O local foi isolado pelos bombeiros por precaução.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa da BRF, via e-mail, e, em nota, a empresa informou que o incêndio atingiu a área destinada ao processo de industrializados da unidade. "A empresa ressalta que, felizmente, nenhum funcionário foi atingido ou ferido. O trabalho executado pela equipe de brigadistas que atuam na unidade foi essencial para a rápida evacuação dos colaboradores.Além disso, o auxílio do Corpo de Bombeiros foi fundamental para isolar e resguardar área. Portanto, ainda é cedo para afirmar o que motivou o fato. As demais atividades da unidade, abate de aves e suínos, administrativo e distribuição seguem normalmente.", disse.