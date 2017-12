Um incêndio atingiu um galpão no Setor Cidade Vera Cruz, em Aparecida de Goiânia, na noite de hoje (28). No local, que está desativado há três anos, costumava funcionar um depósito de calçados. O Corpo de Bombeiros acredita que as chamas tenham sido provocadas intencionalmente.

Cerca de 20 agentes estão no local tentando combater as chamas e já foram gastos aproximadamente 20 mil litros de água.

