Incêndio atinge galpão da escola de samba em São Paulo

A pouco mais de um mês para o carnaval, uma das 14 escolas de samba de São Paulo, do grupo especial, a Acadêmicos do Tucuruvi, teve o seu galpão atingido por um incêndio no início da manhã desta quinta-feira (4), na rua Bartolomeu de Torales, 200, na Vila Mazzei, bairro da zona norte da capital paulista. O Corpo de Bombeiros informou que, às 6h12, o fogo tinha acabado. Não houve vítimas, apenas danos materiais.

A Agência Brasil entrou em contato com a escola, mas até o fechamento desta matéria, ainda não tinha recebido retorno. Pela programação, a agremiação deverá se apresentar no primeiro dia dos desfiles, sexta-feira, 9 de fevereiro, e será a terceira a desfilar. A escola preparou um samba-enredo sobre museus.