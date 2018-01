Incêndio atinge depósito de padaria no Setor Nova Suíça em Goiânia; veja vídeo

Um incêndio atinge o depósito de uma padaria, na Rua C-264, no Setor Nova Suíça, em Goiânia, na tarde desta quarta-feira (3). Segundo o Corpo de Bombeiros, duas viaturas estão no local e combatem as chamas. Ainda não há informações sobre vítimas ou sobre o que teria causado o incêndio.