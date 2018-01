Incêndio atinge cômodo em apartamento no Setor Nova Suíça

Atualizada às 10h04

O incêndio que ocorreu em um cômodo de um apartamento no Setor Nova Suíça e assustou moradores, na noite desta quinta-feira (18), foi causado por um ferro de passar roupas esquecido em funcionamento no local. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o objeto causou chamas que atingiram uma tábua de passar roupas, a porta de um armário e um sofá.

Não havia pessoas presentes no imóvel, que fica no 12º andar de um edifício, no momento do ocorrido e não houve vítimas.

Segundo a corporação, houve orientação para que o fornecimento de energia elétrica e de gás fosse interrompido, a fim de que a situação não se agravasse. Ao chegar ao local, o fogo já estava controlado, mas houve trabalho de prevenção.