Imagens fortes: motociclista trafega na contramão e 'voa' ao bater de frente com carro em Goiás

Um homem morreu em um acidente de trânsito na BR-020 entre Formosa e Planaltina de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, na tarde desta terça-feira (9). O motociclista, de 50 anos, trafegava na contramão da rodovia quando bateu contra um veículo. O homem morreu no local. Três pessoas tiveram ferimentos leves e foram encaminhadas para uma unidade de saúde.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), minutos antes do acidente eles receberam uma ligação denunciando um motociclista supostamente embriagado andando pela contramão da rodovia. Devido ao acidente, a pista ficou interditada no sentido Formosa.