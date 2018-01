IF Goiano abre inscrições para mais de 200 vagas de mestrados e doutorados

As inscrições para os mestrados e doutorados do Instituto Federal Goiano (IF Goiano), que iniciaram nesta segunda-feira (15), seguem até dia 2 de fevereiro. Os interessados devem se inscrever no site www.ifgoiano.edu.br/posgraduacao.

Ao todo são ofertadas até 155 vagas para programas ministrados nos câmpus de Ceres, Morrinhos, Rio Verde e Urutaí. Desse total, 49 são destinadas a mestrados acadêmicos em Agroquímica, Biodiversidade e Conservação, Agronomia e Zootecnia, além de doutorado em Agronomia. Esses cursos são oferecidos pelo Câmpus Rio Verde.

Também nessa unidade estão disponíveis os mestrados profissionais em Bioenergia e Grãos, Engenharia Aplicada e Sustentabilidade e Tecnologia em Alimentos. Há ainda vagas para os programas de Conservação e Recursos Naturais do Cerrado e Proteção de Plantas, ambos no Campus Urutaí; Irrigação no Cerrado, no Campus Ceres, e Olericultura, no Campus Morrinhos. São 106 vagas para os cursos dessa modalidade.

As regras e etapas de seleção estão descritas nos editais dos certames. O resultado final está previsto para ser divulgado até 6 de março e o início das aulas deve ocorrer no dia 19 de março.

Rede

Estão abertas também, até 26 de janeiro, as inscrições para o doutorado em Biotecnologia e Biodiversidade, que é ofertado pela Rede Centro-Oeste de Pós-Graduação, da qual o IF Goiano faz parte. São 55 vagas, sendo oito para o Distrito Federal, 18 para Goiás, dez para Mato Grosso e 19 para Mato Grosso do Sul.

Esse doutorado contempla as seguintes linhas de pesquisa: Ciência, Tecnologia e Inovação para Sustentabilidade da Região Centro-Oeste; Bioeconomia e Conservação dos Recursos Naturais; e Desenvolvimento de Produtos, Processos e Serviços Biotecnológicos. A divulgação do resultado final está prevista para 15 de fevereiro.

Além do doutorado em Biotecnologia e Biodiversidade, será divulgado, em breve, o edital para o Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT). O mestrado profissional é oferecido simultaneamente por 18 Institutos Federais do País. A bibliografia do Exame Nacional de Acesso de 2018 já está disponível.

Acadêmico/Profissional – Tanto os mestrados e doutorados acadêmicos quanto os mestrados profissionais são modalidades de pós-graduações Stricto sensu, contudo com finalidades diferentes. Enquanto os primeiros visam ao objetivo essencialmente científico, o segundo é voltado à capacitação de profissionais, com vistas a estudar técnicas, processos ou temáticas que atendam a alguma demanda do mundo do trabalho.

Como as especificidades de ambos são particulares, os cursos de cada modalidade são avaliados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) com base em critérios diferenciados. Geralmente, cursos acadêmicos exigem como produção final uma dissertação. No caso dos mestrados profissionais, além do artigo/dissertação, é esperada uma produção técnica alinhada à área do programa e à linha de pesquisa.