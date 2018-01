IF Goiano abre 155 vagas para mestrados e doutorados em quatro cidades de Goiás

O Instituto Federal Goiano (IF Goiano) abriu nesta segunda-feira (15) 155 vagas para mestrados e doutorados nos campus de Ceres, Morrinhos, Rio Verde e Urutaí. Desse total, 49 são destinadas a mestrados acadêmicos em Agroquímica, Biodiversidade e Conversação, Agronomia e Zootecnia, além de doutorado em Agronomia, todas no Campus de Rio Verde.

As outras 106 vagas são destinadas a mestrados profissionais e estão divididas entre as linhas de pesquisa de Bioenergia e Grãos, Engenharia Aplicada e Sustentabilidade, e Tecnologia em Alimentos, em Rio Verde. Conservação e Recursos Naturais do Cerrado, e Proteção de Plantas no Campus de Urutaí; Irrigação no Cerrado em Ceres; e Olericultura no Campus de Morrinhos.

O prazo para as inscrições nos mestrados acadêmicos e profissionais, e doutorados vai até dia 2 de fevereiro.

As inscrições podem ser feitas pela internet, no site www.ifgoiano.edu.br/posgraduacao .