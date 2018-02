Idoso tem fratura exposta após ser atropelado no Setor Madre Germana II

Atualizada às 23h26 de 18/02/2018

Um homem de 72 anos foi atropelado na tarde deste domingo (18), no Setor Madre Germana II, em Goiânia. De acordo com o Corpo de Bombeiros, Vivaldo Francisco de Lima teve a perna esmagada por causa do impacto, sofreu uma fratura exposta no tornozelo esquerdo e trauma abdominal.

O idoso foi encaminhado em estado grave no helicóptero da corporação para o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo).

Em nota enviada ao O POPULAR na noite de hoje, a unidade de saúde informou que o estado de saúde do idoso é regular. Vivaldo está consciente, orientado e em observação. O Hugo informou que o paciente passou por cirurgia "com a equipe de Ortopedia, pois foi vítima de atropelamento e teve fratura exposta do tornozelo esquerdo. Interno encontra- se na Sala de Recuperação Pós-Anestesia (RPA) do Centro Cirúrgico".