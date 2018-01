Idoso morre atropelado na BR-060, em Alexânia

Um homem de aproximadamente 70 anos morreu na manhã desta quarta-feira (31) ao ser atropelado no km 45 da BR-060, em Alexânia. Ele foi atingido por um Corolla, conduzido por uma enfermeira, de 36 anos, que ia de Goiânia para Brasília. Ela relatou que não viu o homem quando ele tentava atravessar a rodovia.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ainda estava escuro no momento em que o acidente aconteceu e a região costuma ter muita neblina. A mulher relatou que só percebeu o que aconteceu quando sentiu o impacto, desceu do carro e viu a vítima no chão.

A mulher foi submetida ao teste de alcoolemia, que deu negativo para o consumo de álcool. A PRF também informou que ela não dirigia em alta velocidade e que permaneceu no local para prestar esclarecimentos.

A vítima morreu antes da chegada do socorro.