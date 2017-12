Idoso morre após ser atropelado em frente a supermercado no Jardim Novo Mundo, em Goiânia

Antônio Rodrigues da Silva, de 64 anos, morreu na manhã deste sábado (23) após ser atropelado por um caminhão de um frigorífico em frente a um supermercado na rua Desvio Bucareste, no Jardim Novo Mundo, em Goiânia.

De acordo com a Delegacia Especializada em Investigações de Crimes de Trânsito (DICT), o motorista Flávio Alves Severino, de 25 anos, engatou a marcha ré do veículo, que prestava serviços para a empresa Doró Alimentos, e passou por cima de Antônio, arrastando o idoso por alguns metros.

Após o atropelamento, Flávio fugiu do local sem prestar socorro. A vítima, que é natural de Goianápolis, a 45 quilômetros de Goiânia, chegou a receber atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital.

A Doró Alimentos, que fica localizada na Vila Regina, região Oeste da capital, afirmou que tentou entrar em contato com o motorista, mas ele não atendeu as ligações do proprietário da empresa, nem se apresentou na sede do frigorífico. Ele está sendo procurado pelas forças de segurança.