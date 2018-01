Idoso de 81 anos morre ao sair do enterro de família assassinada em Catalão

Manoel Ferreira Sobrinho, de 81 anos, morreu na tarde deste domingo (14) em Catalão ao sair do enterro da família que foi assassinada na madrugada do último sábado (13) em uma propriedade rural da comunidade da Custódia, a 40 quilômetros do município, no Sudeste do Estado. Ele era conhecido do pai e das filhas, vítimas de um latrocínio, e tinha ido prestar condolências aos amigos.

O idoso tinha acabado de sair do Cemitério Jardim São Pedro, quando foi atropelado por um motociclista e não resistiu aos ferimentos. O velório ocorrerá no mesmo local em que ele foi atingido, segundo as informações da Funerária São Vicente de Paulo, que organizará o ato religioso.

Assassinato de pai e filhas

Os corpos de Geraldo Pires de Moura, 85 anos, e das filhas Maria Marques de Moura, 61 anos e Benedita Marques de Moura, 66 anos, foram encontrados no sábado (13) por um vizinho em uma propriedade rural da comunidade da Custódia, a 40 km de Catalão. Segundo informações, o tratorista teria ido devolver uma lona, e ao chamar na casa ninguém respondeu. Ao rodear a residência, ele visualizou os corpos.

As vítimas estavam amarradas e com vários machucados supostamente provocados por golpes de enxada, pauladas e estrangulamento. A Polícia Militar acredita que o caso se trate de um latrocínio já que alguns objetos da casa foram roubados. A suspeita é que o crime tenha acontecido na madruga de sexta-feira para sábado. A investigação está sendo realizada Policia Civil, mas ainda não foram reveladas informações sobre a autoria do crime.

O sepultamento do pai e das filhas ocorreu às 14h deste domingo (14) no Cemitério Jardim São Pedro, em Catalão.