Idoso é preso suspeito de abusar sexualmente de cadela

Um homem de 68 anos foi preso suspeito de abusar sexualmente de uma cadela. De acordo com o G1, o crime ocorreu nesta terça-feira (19), em Brejo da Madre de Deus, Pernambuco, e a denúncia foi feita pelo dono do animal, que viu a cachorra com sinais de abuso e homem sem roupa.

A Guarda Civil informou à reportagem que o idoso havia ingerido bebida alcoólica e foi encontrado com a cadela dentro da casa dele, onde os agentes também acharam filmes com cenas de zoofilia.

O homem foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Santa Cruz do Capibaribe junto com a cadela. O caso é investigado.