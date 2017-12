Idosa morre e sete ficam feridos em acidente na BR-020, em Formosa

Uma idosa de 70 anos morreu e outras sete pessoas ficaram feridas em um acidente no fim da tarde de ontem (23), na BR-020, em Formosa, no entorno do Distrito Federal. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu após um carro e uma caminhonete, ambos com placas de São Paulo, colidirem de frente. Um dos veículos seguia na contramão.

Dentre as vítimas estavam quatro crianças, que foram levadas para Unidade de Pronto Atendimento Infantil de Formosa. As outras três pessoas adultas foram para o Hospital Municipal da Cidade.

O estado de saúde das vítimas não foi divulgado.

A idosa chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.